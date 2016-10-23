Сирийская армия возобновила наступление в Алеппо

Правительственные сирийские войска вновь перешли в наступление на позиции боевиков в Алеппо, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передает с места событий, что армия продвигается к господствующим высотам близ жилого квартала 1070, однако боевики оказывают ожесточенное сопротивление и открыли минометный огонь.

Накануне в Алеппо завершился трехдневный режим прекращения огня, в ходе которого были открыты гуманитарные коридоры для вывода из города мирных жителей, а также боевиков, согласившихся сложить оружие.

Террористы отказались соблюдать перемирие и обстреливали гуманитарные коридоры.