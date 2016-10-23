СМИ анонсировали уход крупнейших банков из Британии из-за Brexit

Крупнейшие банки Великобритании могут покинуть страну из-за Brexit – результатов референдума 23 июня о членстве Великобритании в Евросоюзе, по итогам которых страна должна покинуть интеграционное объединение.

The Guardian публикует статью главы ассоциации банкиров Великобритании Энтони Брауна, в которой отмечается, что банки поменьше могут покинуть страну уже в текущем году, тогда как крупные банки, вероятно, покинут Великобританию в 2017 году.

Браун пишет: «Большинство международных банков создали команды, которые прорабатывают необходимые условия, позволяющие обслуживать клиентов после переезда, сроки осуществления данных операций и наилучший путь их выполнения».

Ранее сообщалось, что банк ВТБ намерен перенести штаб-квартиру из Лондона в другой город из-за Brexit – после переезда штаб-квартира банка может разместиться во Франкфурте, Париже или в Вене.