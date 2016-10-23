Глава Пентагона отметил профессионализм ВКС РФ в Сирии

Руководитель министерства обороны США Эштон Картер заявил, что Россия действует в разрешении конфликтных ситуаций в небе над Сирией очень профессионально, передает пресс-служба американского ведомства.

Отвечая на вопросы журналистов, Картер отметил: «Мы действуем в очень профессиональной манере, мы разрешаем спорные вопросы в ходе наших воздушных операций. И в этой сфере Россия ведет себя очень профессионально. Мы и остальная часть коалиции вели себя очень профессионально. Таким образом, это очень профессиональные отношения» (цитата по ТАСС).

По словам главы Пентагона, он «всегда оставляет дверь открытой для более широкого сотрудничества, не здесь в Ираке, но в Сирии. <…> Но мы все же не смогли по-настоящему раскрыть эту дверь с Россией».

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что США обсуждают с партнерами из Европы введение санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии.

В МИД РФ назвали главной целью обсуждения новых санкциях против России окончательное разрушение отношений с Москвой и подчеркнули, что Москва найдет способ ответить на возможные новые санкции со стороны США так, что баланс будет не в пользу Вашингтона.