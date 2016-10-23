В Забайкалье пропал вертолет

В Балейском районе Забайкальского края устанавливают местонахождение вертолета Robinson R44, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

По словам собеседника агентства, вертолет не вышел на связь в установленное время.

На борту воздушного судна находятся три человека.

22 октября в ЯНАО разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 нефтяников-вахтовиков и три члена экипажа. 19 человек погибли, трое госпитализированы.