Опросы показали отрыв Клинтон от Трампа в 12%

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа до 12%. Таковы данные опроса, проведенного телеканалом ABC.

50% участников опроса выразили желание голосовать за Клинтон, тогда как Трампа готовы поддержать 38% респондентов.

Предполагается, что снижение рейтинга Трампа вызвано многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах. Напомним, ранее стало известно, что уже одиннадцатая женщина обвинила миллиардера в приставаниях.

Что касается двух других претендентов на президентское кресло, за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона готовы проголосовать 5% участников опроса, кандидата от «зеленых» Джил Стайн поддерживают 2% респондентов.