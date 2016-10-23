Губернатор ЯНАО выделил по миллиону семьям жертв крушения Ми-8

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплате компенсаций семьям жертв и пострадавших в результате аварии вертолета Ми-8, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кобылкина Наталью Хлопунову.

Хлопунова уточнила: «Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплате семьям пострадавших в аварии с Ми-8 по 500 тысяч рублей, а семьям погибших – по миллиону рублей».

Напомним, 22 октября вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 нефтяников-вахтовиков и три члена экипажа, потерпел крушение. 19 человек погибли, трое госпитализированы.

Следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки вертолета: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия. При этом СМИ сообщали, что попавший в аварию на Ямале Ми-8 пять лет не проходил техосмотр.