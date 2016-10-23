23 октября 2016, 20:58
Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Космический грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной комической станции (МКС), сообщает NASA.
Installation complete! @OrbitalATK's #Cygnus cargo spacecraft was attached to @Space_Station at 10:53am ET. More: https://t.co/V3cHlJ0Eca pic.twitter.com/CsHBvKjvln— NASA (@NASA) 23 октября 2016 г.
Экипаж МКС уже приступил к разгрузке корабля, который доставил на станцию около двух тонн полезного груза: продукты питания, расходные материалы и оборудование для научных программ МКС.
Ожидается, что в обратный путь Cygnus отправится примерно через месяц.
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