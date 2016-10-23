Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной комической станции (МКС), сообщает NASA.

Экипаж МКС уже приступил к разгрузке корабля, который доставил на станцию около двух тонн полезного груза: продукты питания, расходные материалы и оборудование для научных программ МКС.

Ожидается, что в обратный путь Cygnus отправится примерно через месяц.