При взрыве газа в жилом доме в Рязани погибли трое

В жилом доме на улице 1-й Осенний переулок в городе Рязани произошел взрыв бытового газа, сообщает главк МЧС РФ по Рязанской области.

ТАСС, в свою очередь, сообщает о трех погибших и 15 пострадавших.

К ликвидации последствий привлечено 202 человека и 45 единиц техники, на месте происшествия работают психологи МЧС.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).