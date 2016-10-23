23 октября 2016, 08:54
При взрыве газа в жилом доме в Рязани погибли трое
В жилом доме на улице 1-й Осенний переулок в городе Рязани произошел взрыв бытового газа, сообщает главк МЧС РФ по Рязанской области.
ТАСС, в свою очередь, сообщает о трех погибших и 15 пострадавших.
К ликвидации последствий привлечено 202 человека и 45 единиц техники, на месте происшествия работают психологи МЧС.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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