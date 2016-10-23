Взрыв в Рязани объяснили утечкой бытового газа

Приоритетной версией в расследовании взрыва в жилом доме в Рязани является утечка бытового газа, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился подключить к расследованию следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

«Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия, дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, жертвами взрыва стали три человека,15 человек пострадали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).