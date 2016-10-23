Хакеры New World Hackers признали ответственность за сбои в Twitter и PayPal в США

Хакеры из группы New World Hackers взяли на себя ответственность за сбои в работе Twitter, Netflix и PayPal, сообщает Associated Press.

New World Hackers признала, что осуществила кибератаки на серверы интернет-провайдера Dyn, обслуживающего ряд крупных американских компаний.

При этом хакеры заявили, что преследовали цель «проверить собственные силы». Что касается каких-либо требований, в New World Hackers заявили: «Мы требуем только одного: защищайте свой сайт и приобретайте более хорошие услуги. В противном случае​ будете атакованы вновь» (цитата по РБК).