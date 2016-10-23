Число обвинивших Трампа в домогательствах женщин перевалило за десяток

В США объявилась одиннадцатая женщина, утверждающая, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны предпринимателя, ныне кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трамп. С обвинениями в адрес Трампа выступила порноактриса Джессика Дрейк, передает The Huffington Post.

По утверждению Дрейк, домогательства имели место в 2006 году – вечером после благотворительного турнира по гольфу Трамп якобы пригласил актрису в свой номер, она пришла с двумя другими женщинами. Трамп встретил их в пижаме, начал «крепко прижимать» их к себе и целовать, а затем принялся расспрашивать Дрейк о работе в порноиндустрии.

После того, как женщина покинула номер Трампа, миллиардер якобы позвонил ей и предложил 10 тысяч долларов и возможность воспользоваться его частным самолетом за согласие вместе поужинать и сходить на вечеринку.

В предвыборном штабе Трампа уже отреагировали на заявление Дрейк, назвав ее рассказ фальшивым и смехотворным. Утверждается, что обвинения порноактрисы – очередная попытка кампании Клинтон опорочить Трампа.

Напомним, ранее появилась видеозапись 11-летней давности, на которой Трамп позволяет себе фривольные комментарии в адрес женщин и фактически признает, что позволяет себе сексуальные домогательства. После публикации видео Трамп принес извинения всем женщинам.

О попытках миллиардера пригласить ее на свидание рассказала и известная актриса Сальма Хайек.

Однако на сайте проекта WikiLeaks были опубликованы письма членов Демократического комитета США, в которых говорится о намерениях демократов запустить в СМИ слухи о неподобающем поведении кандидата от Республиканской партии в отношении женщин.