Российские гомеопаты подали в суд на журнал «Вокруг света»

«Национальный совет по гомеопатии» подал иск в суд против журнала «Вокруг света», написал на своей странице в Facebook бывший заместитель главного редактора журнала Егор Быковский.

Авторы которого заявляют, что опубликованная в издании статья «Растворенная магия», критически описывающая гомеопатию, «порочит метод гомеопатии, успешно применяемый во многих странах более 200 лет».

Быковский написал в социальной сети, что «поскольку в самой статье "Национальный совет" толком не нашел, что оспорить, то просто требуют разместить статью-опровержение на семи страницах (доводы из разряда "гомеопаты хорошие, потому что их много, и в Швейцарии страховые компании покрывают стоимость и некоторых гомеопатических средств в том числе, и т.д., и т.п.")».

Отметим, Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения серьезных заболеваний гомеопатическими методами.