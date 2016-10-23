23 октября 2016, 17:43
Пострадавший от взрыва дом в Тюменской области снесут
Глава МЧС РФ Владимир Пучков отдал распоряжение о сносе жилого дома в Тюменской области, в котором 23 октября взорвался бытовой газ, сообщает «Интерфакс».
В двухэтажном доме в городе Ялуторовске проживали 12 семей. В результате взрыва газа пострадали трое жильцов и прохожий.
Проверка показала непригодность дома для дальнейшего проживания, поэтому его обитатели будут расселены в квартиры из маневренного жилого фонда.
Ранее сообщалось, что 23 октября прогремел взрыв в жилом доме в Рязани – трое погибли.
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