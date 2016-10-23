Пострадавший от взрыва дом в Тюменской области снесут

Глава МЧС РФ Владимир Пучков отдал распоряжение о сносе жилого дома в Тюменской области, в котором 23 октября взорвался бытовой газ, сообщает «Интерфакс».

В двухэтажном доме в городе Ялуторовске проживали 12 семей. В результате взрыва газа пострадали трое жильцов и прохожий.

Проверка показала непригодность дома для дальнейшего проживания, поэтому его обитатели будут расселены в квартиры из маневренного жилого фонда.

Ранее сообщалось, что 23 октября прогремел взрыв в жилом доме в Рязани – трое погибли.