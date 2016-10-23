В Ираке полностью запретили алкоголь

Парламент Ирака одобрил поправку в законодательство, запрещающую производство и продажу на территории страны, а также импорт алкоголя, сообщает Agence France-Presse.

Нарушение запрета предполагает наложение штрафа да 20 тысяч долларов.

Отметим, Конституция Ирака закрепляет за исламом статус официальной государственной религии и основного источника законодательства, а законы шариата запрещают мусульманам употребление алкоголя.

Однако закон о запрете алкоголя не был принят парламентом Ирака единогласно. Депутат-христианин Йонадам Канна пообещал опротестовать закон как нарушающий Конституцию, в которой также декларированы права религиозных меньшинств.