23 октября 2016, 13:36
В Ираке полностью запретили алкоголь
Парламент Ирака одобрил поправку в законодательство, запрещающую производство и продажу на территории страны, а также импорт алкоголя, сообщает Agence France-Presse.
Нарушение запрета предполагает наложение штрафа да 20 тысяч долларов.
Отметим, Конституция Ирака закрепляет за исламом статус официальной государственной религии и основного источника законодательства, а законы шариата запрещают мусульманам употребление алкоголя.
Однако закон о запрете алкоголя не был принят парламентом Ирака единогласно. Депутат-христианин Йонадам Канна пообещал опротестовать закон как нарушающий Конституцию, в которой также декларированы права религиозных меньшинств.
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