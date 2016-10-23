На фестивале в Японии прогремели два взрыва

В районе парка японского города Уцуноми, где проходил фестиваль традиционной культуры, прогремели два взрыва, сообщает телеканал NHK.

В результате погиб человек, несколько пострадали. Сгорело несколько машин.

Причина взрывов, раздавшихся практически одновременно на расстоянии 200 метров друг от друга, устанавливается. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия ощущался запах пороха.

По неподтвержденным данным, в одной из обгоревших машин нашли предсмертную записку – ее оставил 72-летний отставной военный, у которого незадолго до взрывов сгорел дом.

Фестиваль отменен.