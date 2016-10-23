«Локомотив» обыграл ЦСКА на своем поле

Матч 11-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА завершился победой «железнодорожников» на своем поле.

Единственный гол в ходе встречи забил на 65-й минуте Майкон, причем сделал это практически сразу после выхода на замену. При этом он же впоследствии получил желтую карточку за грубую игру. Еще одним «горчичником» отметился Головин.

По итогам 11 игр ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице (21 очко). У «Спартака» 25 очков, у «Зенита» – 22 очка, при этом у питерской команды в запасе еще один матч.

«Локомотив» делит 12-ю строчку турнирной таблицы с «Рубином».