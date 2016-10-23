Умер директор WikiLeaks

Вечером 22 октября скончался директор сайта разоблачений WikiLeaks Гэвин Макфэдьен, сообщается в твиттере WikiLeaks и основателя сайта Джулиана Ассанжа, его близкого друга.

Макфэдьен, основатель Центра исследовательской журналистики США, скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается.