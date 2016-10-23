23 октября 2016, 13:45
Умер директор WikiLeaks
Вечером 22 октября скончался директор сайта разоблачений WikiLeaks Гэвин Макфэдьен, сообщается в твиттере WikiLeaks и основателя сайта Джулиана Ассанжа, его близкого друга.
Макфэдьен, основатель Центра исследовательской журналистики США, скончался в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается.
Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk— WikiLeaks (@wikileaks) 23 октября 2016 г.
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