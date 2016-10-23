«Известный антимайдановец» пообещал судиться с властями Украины за рейс «Белавиа»

Гражданин Армении Армен Мартиросян заявил в своем Facebook, что намерен подать в суд на власти Украины за принудительное возвращение «Боинга» авиакомпании «Белавиа» в аэропорт Киева, на борту которого он находился.

Напомним, в госпредприятии по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэроцентр» объяснили принудительный возврат белорусского самолета в Киев соответствующим требованием Службы безопасности Украины (СБУ).

Украинские СМИ утверждают, что самолет вернули в аэропорт Киева под угрозой поднять истребители из-за «известного антимайдановца» Армена Мартиросяна, уехавшего из украинской столицы в Москву в 2014 году. После посадки «Боинга» в аэропорту Киева Мартиросяна сняли с рейса.

Мартиросян написал на своей странице в социальной сети: «Буду подавать иск в суд для оспаривания противоправных действий в отношении меня со стороны украинских властей». Он пообещал «пройтись по вертикали украинских и европейских судов».