В США прошла сделка по созданию крупнейшего медиамагната в мире

Американский телекоммуникационный холдинг AT&T купил медийную компанию Time Warner (телеканалы CNN, TNT HBO, а также кино- и телестудия Warner Bros.), сообщается на сайте компании AT&T. Сумма сделки составляет 85,4 млрд долларов.

Ожидается, что образованная в результате слияния компания станет крупнейшим мировым медиамагнатом и, в частности, займет лидирующую позицию среди операторов сотовой связи.

В заявлении AT&T отмечается: «Это идеальное объединение двух компаний с дополняющими друг друга силами. Оно поможет выработать новый подход к работе СМИ и коммуникацией с клиентами, создателями контента, распространителями и рекламодателями».