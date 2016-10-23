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23 октября 2016, 10:11
бизнес медиа связь и телекоммуникации США телевидение

В США прошла сделка по созданию крупнейшего медиамагната в мире

AT&T
AT&T

Американский телекоммуникационный холдинг AT&T купил медийную компанию Time Warner (телеканалы CNN, TNT HBO, а также кино- и телестудия Warner Bros.), сообщается на сайте компании AT&T. Сумма сделки составляет 85,4 млрд долларов.

Ожидается, что образованная в результате слияния компания станет крупнейшим мировым медиамагнатом и, в частности, займет лидирующую позицию среди операторов сотовой связи.

В заявлении AT&T отмечается: «Это идеальное объединение двух компаний с дополняющими друг друга силами. Оно поможет выработать новый подход к работе СМИ и коммуникацией с клиентами, создателями контента, распространителями и рекламодателями».

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