На Украине допустили возбуждение дела по факту гибели Моторолы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала «112 Украина», что власти страны могут возбудить уголовное дело по факту гибели командира ополчения ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола.

Матиос отметил, что возбуждение дела в данных обстоятельствах «было бы уместно», поскольку «если по норме права, то мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование».

Напомним, Арсен Павлов погиб в результате взрыва в лифте дома, где он проживал. Бомба мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте была оснащена дистанционным управлением, ее привели в действие, когда Павлов зашел в кабину лифта.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о задержании нескольких человек по делу об убийстве Моторолы. По утверждению главы ДНР Александра Захарченко, убийство организовала Служба безопасности Украины. В Киеве, в свою очередь, заявили, что гибель Моторолы могла стать следствием «внутренних разборок, возможно, санкционированных кураторами из Москвы».