В МВД Омской области опровергли сообщения о массовой драке сотрудников

Сообщения о драке, которую сотрудники полиции якобы устроили во время празднования юбилея в столовой города Калачинска Омской области, не соответствуют действительности. Об этом по итогам проверки сообщили в областном главке МВД, передает ТАСС.

Начальник пресс-службы ведомства Алексей Камандыков заявил: «По предварительным данным, слухи о массовой драке омских полицейских в Калачинском районе Омской области не соответствуют действительности. Проверка показывает, что информация, изложенная местными СМИ, не находит подтверждения: погрома в кафе не было, вызов в полицию не поступал, наряд не приезжал».

В региональном следственном управлении СКР, которое также начало проверку после сообщений о драке, уточнили: в столовой отмечали выход на пенсию одного из полицейских, в заведении находились 20 человек, из них всего пять сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что 15 октября в столовой, где находились около 60 полицейских, вспыхнула массовая драка. Заведению якобы был причинен большой ущерб, а для наведения порядка пришлось вызвать находившихся при исполнении коллег нарушителей.