Мемория. Петр II

23 октября 1715 года родился император Петр II Алексеевич, внук Петра I.

Личное дело

Пётр II Алексеевич (1715—1730) родился в Санкт-Петербурге. Его отцом был наследник престола царевич Алексей – сын Петра I и его первой жены Авдотьи Лопухиной.

Матерью Петра II была Шарлотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская, происходившая из древнего германского рода Вельфов. Кронпринцесса Шарлотта до последнего надеялась, что её обусловленный государственными соображениями брак с «варварским московитом» Алексеем не состоится. В письме деду, герцогу Антону-Ульриху, в середине 1709 года она сообщала, что у нее есть надежда, что «московское сватовство меня ещё, может быть, ми́нет». Но надежды принцессы не оправдались: свадьба была сыграна в Торгау в октябре 1711 года. Всего через десять дней после рождения сына Шарлотта умерла - по мнению современных исследователей, от перитонита.

Оппозиционно настроенный к реформам отца Алексей Петрович, словно в насмешку над желанием Петра I иметь по-европейски образованных наследников, приставил к сыну двух пьющих «мамок» из Немецкой слободы, которые, чтобы меньше возиться с младенцем, давали ему вино, от которого тот засыпал.

Когда маленькому Петру не исполнилось и трех лет, царевич Алексей был осуждён на смерть как изменник и скончался в Петропавловской крепости.

После смерти сына в 1718 году Пётр I обратил внимание на своего единственного внука. Он приказал прогнать нерадивых мамок и повелел Меншикову подобрать ему учителей. К великому князю были приставлены дьяк Семён Маврин и карпатский русин из Венгрии Иван Зейкан, которые должны были обучать мальчика истории, географии, математике и латинскому языку. Спустя некоторое временя Пётр I проверил знания внука и пришёл в ярость: тот совсем не говорил по-русски, знал немного немецкий язык и латынь и много татарских ругательств. Император собственноручно поколотил палкой Маврина и Зейкана, но более достойных наставников Пётр Алексеевич на тот момент так и не получил.

После того как в 1719 году умер официально признанный наследником престола трёхлетний сын Пётра I, царский внук остался единственным, кроме государя, мужским представителем дома Романовых. Однако в феврале 1722 года Пётр I издал указ о престолонаследии, в котором отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. Таким образом Пётр Алексеевич был формально лишён преимущественных прав на престол.

Наследника, однако, император, внезапно скончавшийся в 1725 году, назначить не успел.

После кончины Петра I князь Александр Меншиков добился провозглашения императрицей его вдовы Екатерины I. Попытка старой родовой знати (Долгорукие, Голицыны, граф Гавриил Головкин, князь Аникита Репнин) посадить на трон девятилетнего Петра потерпела неудачу - Меншиков окружил дворец гвардией и возвёл Екатерину на престол. Императрица, однако, приблизила юного Петра к себе и в течение всего своего недолгого царствования оказывала ему знаки внимания.

Еще во время болезни деда Пётр познакомился с Иваном Долгоруковым, своим будущим фаворитом. Он часто посещал дом Долгоруковых, в котором собиралась столичная молодёжь из старинных знатных родов. На этих встречах великому князю объясняли его права на трон Российской империи, а Пётр Алексеевич клялся сокрушить фаворита его деда — Меншикова, который возглавлял оппозицию старинным боярским родам.

Незадолго до смерти императрицы члены Верховного тайного совета, Сената, Синода, президенты коллегий и штаб-офицеры гвардии собрались во дворце для совещания о том, кто должен стать императором после смерти Екатерины. Некоторые выступали за коронацию одной из цесаревен – Анны или Елизаветы, но большинство высказалось за то, чтобы возвести на престол Петра Алексеевича, который должен был до 16 лет находиться под опекой Верховного тайного совета и обязаться присягой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу Алексею Петровичу. Меншиков, учитывая популярность Петра в народе и среди знати, решил поддержать кандидатуру Петра, замыслив женить его на своей старшей дочери Марии. Он убедил умирающую императрицу подписать завещание в пользу царевича. При этом 11-я статья завещания повелевала всем вельможам содействовать обручению Петра Алексеевича с одной из дочерей князя Меншикова, а затем, по достижении совершеннолетия, содействовать их браку.

Петр II вступил на престол 18 мая 1727 года. Согласно завещанию Екатерины I, до достижения возраста 16 лет он должен был править не самостоятельно, а опираясь на Верховный тайный совет, которым манипулировал Александр Меншиков. Первое время царственный подросток находился под сильным влиянием Меншикова, который перевез его в свой дом на Васильевском острове и уже 4 июня обручил 11-летнего Петра со своей 16-летней дочерью Марией.

К этому времени воспитателями юного императора были дипломат Андрей Остерман князь Алексей Долгорукий, академик Гольдбах и архиепископ Феофан Прокопович.

В июле 1727 года, используя болезнь Меншикова и недовольство им юного императора, придворная оппозиция в лице Андрея Остермана, князей Долгоруких и цесаревны Елизаветы Петровны добилась отстранения князя от власти. 19 сентября Петр II объявил о начале своего самостоятельного правления и о разрыве помолвки с Марией Меншиковой. Сам Меншиков был лишен всех чинов и сослан в Сибирь.

В конце 1727 года императорский двор был переведен в Москву. Петр вызвал из суздальского заточения свою бабушку Евдокию Лопухину, которую он никогда раньше не видел. Она была с почётом доставлена в столицу и жила в Лопухинских палатах Новодевичьего монастыря, получая достойное содержание.

24 февраля 1728 года состоялась коронация 12-летнего императора Петра II.

После падения Меншикова практически вся власть в государстве перешла в руки Остермана и князей Долгоруких. Отец и сын Алексей и Иван Долгорукие забавами и увеселениями старались отвлечь юного императора от дел. В итоге он практически не занимался государственными делами, все свое время посвящая развлечениям.

Попытки Остермана убедить его продолжить образование не увенчались успехом – слишком пагубное влияние на и без того ленивого подростка оказывал Иван Долгорукий. Он пристрастил молодого императора к азартным играм и вину, кулачным боям и охоте. Охота с собаками и соколами была главным увлечением Петра. Он очень любил гончих собак, которых специально для него выписывали за границей.

Чтобы еще больше упрочить свое положение, Долгорукие решили женить Петра на старшей дочери князя Алексея Долгорукого 17-летней княжне Екатерине. 11 декабря 1729 года произошло обручение, церемония бракосочетания была назначена на 30 января 1730 года.

Однако 17 января у Петра II были обнаружены признаки оспы, у него начался жар. В первом часу ночи с 29 на 30 января 1730 14-летний император пришёл в себя и сказал: «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии» — забыв, что она умерла годом раньше. Через несколько минут Петр II скончался, не оставив потомков или назначенного наследника. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Чем знаменит

Портрет Петра II Курская картинная галерея

Последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии, третий император всероссийский, внук Петра I, сменивший на престоле Екатерину I. Cын приговоренного к казни царевича Алексея Петровича.

Короткое правление Петра II стало откатом назад от реформ его великого деда: многое из того, что появилось при Петре I, пришло в упадок, старые порядки стали восстанавливаться. Столица была возвращена из Санкт-Петербурга в Москву. Разваливались армия и в особенности флот, строительство кораблей было прекращено, процветали коррупция и казнокрадство.

Некоторые историки склонны называть этот период «боярским царством» - в правление Петра II восстанавливала свои позиции старая боярская аристократия, а «птенцы гнезда Петрова» оказались на вторых ролях. Со стороны духовенства были попытки восстановления патриаршества.

Итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайного совета, в который входили в основном старые бояре (из восьми мест в совете пять принадлежало Долгоруковым и Голицыным). При нем Совет забрал столько власти, что заставил Анну Иоанновну, ставшей правительницей после Петра, подписать «Кондиции», передававшие всю полноту власти Верховному тайному совету. Правда, уже в 1730 году «Кондиции» были уничтожены императрицей, и боярские роды вновь потеряли силу.

О чем надо знать

Слухи о том, что Петра II «подменили и заперли в темницу», начали ходить практически сразу после смерти императора. Утверждалось, что во время болезни юный царь был подменён негодяями-придворными, «замурован в стену», но после долгого заточения сумел освободиться и скрыться в раскольничьих скитах. Однако самозванцев, выдаваших себя за Петра II (в отличие от Петра III), было, на удивление, немного.

В 1765 году в Нижегородской губернии был арестован беглый рекрут, раскольник Иван Михайлов (Иева Евдокимов), который утверждал, что является чудом спасшимся императором Петром II.

По его собственным рассказам, князь Голицын, Иван Долгоруков и граф Миних уговорили его поехать в Шуйский уезд на псовую охоту, но он, не доезжая Шуи заболел оспой. После этого был тайно увезён в Италию, где и содержался «в каменном столбе» с единственным окошком — для подачи пищи и воды. В заточении провёл 24 с половиной года, пока, наконец, не сумел бежать, поскольку «в столбе сделалась расселина». Ещё девять лет странствовал по разным странам, после чего вернулся на родину. Самозванец обещал после своего воцарения свободу вероисповедания для старообрядцев и освобождение от налогов для крестьян.

Лже-Пётр был арестован и допрошен с пристрастием. В марте 1765 года императрица Екатерина II утвердила приговор по делу Евдокимова, в котором после рассуждений на тему о том, что, с одной стороны, Евдокимов был бы достоин казни, а, с другой — «все его презрительные намерения совсем пресечены», и он добровольно сознался, а особенно ради милосердия и человеколюбия императрицы — он от смертной казни освобождается. Было приговорено «в страх другим учинить ему в названных им расколничьих жилищах наказание кнутом в каждом месте по 5 ударов, а потом сослать в Нерчинск на вечную работу и держать его там скованным».

Прямая речь:

Историк Василий Ключевский о воцарении Петра II: «Воцарение Петра II было подготовлено новой придворной интригой не без участия гвардии. Екатерина с Меншиковым и другими своими приверженцами, конечно, желала оставить престол после себя одной из своих дочерей; но, по общему мнению, единственным законным наследником Петра Великого являлся его внук великий князь Петр. Грозил раздор между сторонниками племянника и теток, между двумя семьями Петра I от обеих его жен – вечный источник смут в государстве, где царский двор представлял подобие крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остерман предложил способ помирить ощетинившиеся друг на друга стороны – женить 12-летнего племянника на 17-летней тетке Елизавете, а для оправдания брака в столь близком родстве не побрезговал такими библейскими соображениями о первоначальном размножении рода человеческого, что даже Екатерина I стыдливо прикрыла рукой этот проект. Иностранные дипломаты при русском дворе придумали мировую поумнее: Меншиков изменяет своей партии, становится за внука и уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на дочери Меншикова – девице, года на два моложе тетки Елизаветы.

В 1727 г., когда Екатерина незадолго до своей смерти опасно занемогла, для решения вопроса о ее преемнике во дворце собрались члены высших правительственных учреждений: Верховного тайного совета, возникшего при Екатерине, Сената, Синода, и президенты коллегий, но приглашены были на совещание и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры составляли особенную государственную корпорацию, без участия которой нельзя было решить такого важного вопроса. Это верховное совещание решительно предпочло внука обеим дочерям Петра. С трудом согласилась Екатерина назначить этого внука своим преемником. Рассказывали, что всего за несколько дней до смерти она решительно объявила Меншикову о своем желании передать престол дочери своей, Елизавете, и скрепя сердце уступила противной стороне, только когда ей поставили на вид, что иначе не ручаются за возможность для нее доцарствовать спокойно».

Лефорт, саксонский посол в России о нраве юного императора: «Монарх говорит со всеми в тоне властелина и делает, что захочет. Он не терпит пререканий, постоянно занят беготнёю; все кавалеры, окружающие его, утомлены до крайности».

6 фактов о Петре II

С рождения Пётр II именовался великим князем. До этого сыновья российских царей именовались царевичами.

Сын и дочь царевича Алексея Петровича получили имена «Пётр» и «Наталия» в честь Петра I и его любимой сестры царевны Наталии Алексеевны. Мальчик оказался полным тезкой деда Петра I. Его крестили дед со своей сестрой Натальей. «Так Петр II стал полной антропонимической "копией" Петра I».

Рождение Петра стало первым в истории дома Романовых появлением внука у царствующего государя.

Всего через 17 дней после рождения Петра Алексеевича у Петра I родился сын, который также был назван Петром, хотя называть ребёнка именем живого предка по прямой линии было не принято. Считается, что таким образом император хотел продемонстрировать преемственность от Петра-отца к Петру-сыну в обход внука, который являлся его полным тезкой. Однако Петр Петрович прожил недолго и скончался в 1719 году. После смерти сына Петр I поселил внука вместе с его сестрой Натальей в Зимнем дворце и определил им штат придворных и прислуги. Но отношение к внукам у императора и его жены было более чем прохладным.

По сведениям П. В. Долгорукова, 11-летний император громко плакал, когда ему сообщили, что его хотят женить. После обручения с Петром II Мария Меншикова получила титул «Её императорское высочество» и годовое содержание в 34 тыс. рублей. Пётр был с ней любезен, но в своих письмах того времени называл её «фарфоровой куклой». После того, как Алексей Меншиков был отправлен в изгнание, у Марии был отобран обручальный перстень императора. Последовало распоряжение: «…Чтобы впредь обрученной невесты, при отправлении службы Божией, не упоминать и о том во все государство отправить указы от Синода». Мария была вместе с отцом отправлена в ссылку в Берёзово, где 26 декабря 1729 года, в день своего рождения, умерла от оспы – на год раньше своего несостоявшегося жениха.

Когда Пётр II метался в жару, вызванном оспой, Иван Долгоруков, понуждаемый родственниками, подделал его завещание с целью возвести на престол свою сестру, «государыню-невесту» Петра Екатерину. Долгоруков умел копировать почерк юного императора, чем развлекал того в детстве. Но, по одним данным, Верховный тайный совет после смерти Петра не принял эту подделку, поскольку наследник должен был быть из дома Романовых, а по другим, Долгоруковы так и не решились ее предъявить. После воцарения Анны Иоанновны и падения семьи, Иван Долгоруков был сослан, после попал под следствие и на допросах под пытками рассказал о подложном завещании и роли в его составлении своих родственников. Был казнен четвертованием по обвинению в государственной измене.

Материалы о Петре II

«Петр II». Василий Осипович Ключевский

Петр II: королевская пешка российской истории

Статья о Петре II в Википедии