Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию

Российскому актеру Дмитрию Певцову запрещен въезд в Латвию, сообщает радиостанция Baltkom.

По словам директора рижского центра культуры и делового сотрудничества «Дом Москвы» Юрия Силова, Певцов внесен в перечень лиц, которым запрещен въезд в Латвию.

«19 и 20 ноября у нас были запланированы его концерты [с группой "Картуш"], а также премьера его нового художественного фильма. Однако по независящим от нас и совершенно не понятным причинам Дмитрий Певцов попал в черный список», – рассказал Силов.

Дмитрий Певцов сообщил Life, что не получал официальных уведомлений о запрете на въезд в Латвию и на данный момент не намерен отменять поездку: «Если ничего не состоится, то мне печально прежде всего за граждан Латвии, которые не попадут на концерт, на который потратили деньги. Мне хотелось бы, чтоб мы все же приехали. Кто занимается черными списками – мне неизвестно. Никаких официальных документов об этом нет нигде. Ни в нашем МИД не знают об этом, ни информации по этому поводу нет у латвийских властей».

Ранее в латвийский список персон нон грата был включен российский композитор и исполнитель Олег Газманов. Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон назвал власти Латвии мракобесами.