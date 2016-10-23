23 октября 2016, 19:57
WikiLeaks опубликовал очередную порцию писем главы штаба Клинтон
На сайте разоблачений WikiLeaks появилась 16-я часть переписки главы избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты.
RELEASE: The Podesta Emails Part 16 https://t.co/wzxeh70oUm #PodestaEmails #PodestaEmails16 #HillaryClinton pic.twitter.com/NfTC3VK1mU— WikiLeaks (@wikileaks) 23 октября 2016 г.
Ранее сайт WikiLeaks публиковал также переписку Обамы.
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