23 октября 2016, 15:11
Омский СКР и МВД проверят сообщения о массовой драке полицейских
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области и региональное управление МВД проводят доследственную проверку сообщений СМИ о массовой драке полицейских, сообщает РИА Новости.
22 октября в СМИ появились сообщения о том, что празднование юбилея одного из полицейских в столовой в городе Калачинске переросло в массовую драку. На празднике находились около 60 сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что столовой был нанесен большой ущерб – разбита посуда, сломана мебель.
Драка закончилась вызовом сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей.
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