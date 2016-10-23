Омский СКР и МВД проверят сообщения о массовой драке полицейских

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области и региональное управление МВД проводят доследственную проверку сообщений СМИ о массовой драке полицейских, сообщает РИА Новости.

22 октября в СМИ появились сообщения о том, что празднование юбилея одного из полицейских в столовой в городе Калачинске переросло в массовую драку. На празднике находились около 60 сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что столовой был нанесен большой ущерб – разбита посуда, сломана мебель.

Драка закончилась вызовом сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей.