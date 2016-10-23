Самолет ВМС США подлетел к российским базам в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon подлетел к российским базам в Сирии и району дислокации кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Отмечается, что самолет не менее четырех раз пролетел приблизительно в 50-60 км от побережья от пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе до города Латакия, к югу от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим.

Аналогичное событие произошло в сентябре – два патрульных самолета ВМС США P-8A Poseidon подлетели к двум базам в Сирии, где находится российская авиация.