Жена Саакашвили отказалась участвовать во втором туре выборов

Супруга бывшего президента Грузии, ныне главы Одесской областной администрации Украины Михаила Саакашвили отказалась от участия во втором туре выборов в грузинский парламент, сообщает РИА Новости.

Сандра Руловс баллотировалась по мажоритарной системе от Зугдидтского района. Однако итоги голосования 8 октября были аннулированы из-за беспорядков и нарушений. 22 октября прошло повторное голосование на четырех участках, Руловс уступила своему сопернику. Однако депутатское кресло осталось вакантным, поскольку ни один кандидат не набрал необходимые 50% плюс один голос.

Руловс заявила, что ее победу «украли не только 8 октября, но и вчера», при этом «все знают, что на самом деле я победила в первом туре, поэтому я считаю оскорбительным принимать участие во втором туре».

Жена Саакашвили также заявила, что итоги выборов «сфальсифицированы не только в Зугдиди, но и в Аджарии, Кутаиси, Марнеули, Кахетии и по всей Грузии».

Однако, отмечает РИА Новости, Руловс все равно пройдет в парламент: она была представлена под номером два в списке партии «Единое национальное движение», которая по итогам парламентских выборов 8 октября получила места в парламенте по пропорциональной системе.

Напомним, большинство голосов в ходе парламентских выборов в Грузии набрала правящая партия «Грузинская мечта».