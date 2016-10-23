23 октября 2016, 19:25
В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации
Глава администрации Рязани Олег Булеков подписал распоряжение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщается на официальном сайте рязанской администрации.
Режим ЧС введен в связи со взрывом бытового газа 23 октября в многоквартирном доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани, в результате которого погибли три человека.
Структурным подразделениям администрации поручено организовать временное размещение, горячее питание и оказание помощи пострадавшим от происшествия гражданам, размещенным в пунктах временного размещения.
Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.
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