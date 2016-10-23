В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации

Глава администрации Рязани Олег Булеков подписал распоряжение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщается на официальном сайте рязанской администрации.

Режим ЧС введен в связи со взрывом бытового газа 23 октября в многоквартирном доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани, в результате которого погибли три человека.

Структурным подразделениям администрации поручено организовать временное размещение, горячее питание и оказание помощи пострадавшим от происшествия гражданам, размещенным в пунктах временного размещения.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.