Появилось первое изображение ракеты «Сармат»

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева опубликовал на своем сайте изображение ракетного комплекса стратегического назначения (РКСН) «Сармат».

«Сармат» разрабатывается центром по государственному контракту с Минобороны России. Целью создания РКСН является гарантированное и эффективное выполнение задач ядерного сдерживания стратегическими силами России, говорится в сообщении.

Ожидается, что полезная нагрузка ракеты, которая поступит на вооружение в конце 2018 года, достигнет 10 тонн, отмечает ТАСС.