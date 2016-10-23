Саудовская Аравия пообещала стабилизировать нефтяной рынок

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе встречи с российским коллегой Александром Новаком заявил, что государство намерено предпринять меры по стабилизации мирового рынка нефти, сообщает Reuters.

По словам аль-Фалиха, данная встреча «лучше всего показала намерение Саудовской Аравии стабилизировать рынок нефти». Саудовский министр выразил надежду, что совместно с Москвой удастся выработать позицию, которая подаст ободряющий сигнал нефтяному рынку.

Аль-Фалих также назвал встречу с Новаком «важной точкой в координации процесса для достижения договоренности между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами в конце ноября».

Александр Новак, в свою очередь, отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества, однако выразил мнение, что на сегодняшний день потенциал недостаточно реализован. «Самое главное – что мы движемся в этом направлении», – цитирует Новака РИА Новости.

Напомним, 28 сентября члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) достигли соглашения по ограничению объема нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в день.