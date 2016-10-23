Хакер из США взял на себя ответственность за взлом сайта МИД РФ

Американский хакер с ником The Jester (Шут) заявил, что осуществил кибератаку на сайт российского Министерства иностранных дел, сообщает CNN.

Хакер утверждает, что ночью 21 октября взломал сайт МИД РФ и оставил на нем сообщение следующего содержания: ««Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта Министерства иностранных дел России, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Перестаньте. Возможно, у вас получается давить на соседние страны, но это Америка. Это здесь никого не впечатлит».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила атаку на сайт ведомства, однако уточнила, что речь идет о старой, уже не работающей версии сайта.