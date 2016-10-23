Российские парники завоевали бронзу Гран-при США по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

По итогам короткой и произвольной программы россияне набрали 185,94 балла. Их обошли представители Канады Джулианна Сегин и Шарли Билодо (197,31 балла) и пара из США Хэйвен Денни и Брэндон Фрэйзер (192,65 балла).

Еще одна российская пара, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, оказались на пятом месте с 174,52 балла.