23 октября 2016, 16:05
СМИ сообщили о ранении двух сотрудников СОБРа в Нижнем Новгороде
В ходе спецоперации в Нижнем Новгороде двое сотрудников Специального отряда быстрого реагирования получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской полиции.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации были ликвидированы двое предполагаемых организаторов теракта, однако официальное подтверждение данной информации не поступало.
По словам источника ТАСС, сотрудников СОБРа контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу.
Спецоперация продолжается, силовики разыскивают возможных сообщников ликвидированных злоумышленников, говорится в сообщении.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое