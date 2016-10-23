СМИ сообщили о ранении двух сотрудников СОБРа в Нижнем Новгороде

В ходе спецоперации в Нижнем Новгороде двое сотрудников Специального отряда быстрого реагирования получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации были ликвидированы двое предполагаемых организаторов теракта, однако официальное подтверждение данной информации не поступало.

По словам источника ТАСС, сотрудников СОБРа контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу.

Спецоперация продолжается, силовики разыскивают возможных сообщников ликвидированных злоумышленников, говорится в сообщении.