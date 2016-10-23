СМИ сообщили о ликвидации предполагаемых террористов в Нижнем Новгороде

В ходе оперативных мероприятий в Нижнем Новгороде убили двое подозреваемых в терроризме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

В сообщении говорится: «Сегодня на территории жилого комплекса "Цветы" в ходе оперативных мероприятий трое мужчин, находившихся в белой автомашине Daewoo Nexia, оказали вооруженное сопротивление. В результате двое из них были ликвидированы, один задержан».

В ФСБ отказались от комментариев, ссылаясь на дальнейшее проведение следственных действий.