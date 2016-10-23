Трамп объявил планы на первые 100 дней президентства

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о том, что намерен предпринять в первые 100 дней президентства в случае своей победы на выборах. Соответствующее заявление Трампа, сделанное им в ходе выступления в Геттисберге, опубликовано на его официальном сайте.

В заявлении план под названием «Контракт с американским избирателем» (напомним, Трамп – предприниматель, сколотивший миллиардное состояние) называют game-changing – меняющим условия игры, а также revolutionary – революционным.

Для искоренения коррупции и конфликта интересов во власти Трамп предлагает следующие меры:

1) внесение поправки в Конституцию США, ограничивающей пребывание всех членов Конгресса на данных избираемых постах;

2) «заморозка» найма госслужащих для сокращения финансируемой из бюджета рабочей силы путем естественной убыли (при выходе на пенсию или прекращении срока трудового договора), однако это не должно коснуться армии, органов охраны общественного порядка и общественного здравоохранения;

3) законодательное закрепление требования о том, что в случае введения нового федерального законоположения должны быть аннулированы две ранее действовавшие нормы;

4) введение пятилетнего бана на превращение бывших сотрудников Белого дома и Конгресса в лоббистов;

5) пожизненный запрет сотрудникам Белого дома лоббировать интересы иностранных правительств;

6) полный запрет иностранным лоббистам собирать деньги на выборы в США.

План из семи пунктов предлагается для защиты интересов американских рабочих – при этом Трамп выражает твердое намерение отменить соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве и пересмотреть или отменить соглашение о НАФТА.

Для восстановления безопасности в стране Трамп предлагает убрать из США более 2 млн нелегальных мигрантов и аннулировать визы граждан тех стран, которые откажутся принять своих мигрантов назад; приостановить прием мигрантов из стран, которые считаются признанными рассадниками терроризма.

По мнению Трампа, в случае реализации этих и ряда других шагов в США вновь появится правительство из народа и для народа.