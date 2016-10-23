СМИ назвали преемника Моторолы

Первый заместитель командующего батальоном «Спарта» с позывным Воха будет исполнять обязанности командующего вместе погибшего в результате взрыва Арсена Павлова с позывным Моторола. Об этом сообщает РИА Новости.

Воха заявил российскому агентству, что Павлов «всегда меня представлял заместителем, поэтому единогласно решили, что его дело будем продолжать все вместе, но под моим руководством».

Сепаратист заявил, что гибель Моторолы – большая утрата для батальона, однако «Спарта» и далее займется боевой подготовкой и будет «наносить урон врагу».

Ранее главный военный прокурор Украины допустил возбуждение уголовного дела по факту гибели Моторолы. В настоящее время расследованием занимаются только в самопровозглашенной Донецкой народной республике.