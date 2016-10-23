23 октября 2016, 12:25
Саудовская Аравия нанесла новые авиаудары в Йемене
Коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, возобновила авиаудары по территории Йемена, сообщает Reuters.
Отмечается, что новые удары нанесены по военным объектам повстанцев-хуситов в столице Йемена Сане, данных о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
Авиаудары возобновились по истечении 72 часов, в течение которых действовал режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи. Несмотря на обращение ООН, стороны конфликта не стали продлевать срок действия перемирия.
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