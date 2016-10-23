Саудовская Аравия нанесла новые авиаудары в Йемене

Коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, возобновила авиаудары по территории Йемена, сообщает Reuters.

Отмечается, что новые удары нанесены по военным объектам повстанцев-хуситов в столице Йемена Сане, данных о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Авиаудары возобновились по истечении 72 часов, в течение которых действовал режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи. Несмотря на обращение ООН, стороны конфликта не стали продлевать срок действия перемирия.