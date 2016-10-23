Михаил Задорнов госпитализирован в московскую больницу

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Агентству сообщили, что вечером 22 октября бригада скорой помощи выехала по вызову для оказания медицинской помощи Задорнову. Писателя доставили в больницу. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Задорнов сообщил, что серьезно болен, однако отказался рассказывать подробности. Писатель уточнил лишь, что ему предстоит химиотерапия.