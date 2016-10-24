Телеканал «112 Украина» заявил о минировании его офиса в Киеве

Украинский телеканал «112.Украина» получил сообщение о минировании его офиса в Киеве. Об этом сообщалось в эфире телеканала.

«На стационарный телефон телеканала "112.Украина" позвонил неизвестный и сообщил, что телеканал заминирован. На территории канала находятся взрывотехники и следственно-оперативная группа. Сейчас проводят эвакуацию сотрудников, но эфир не прекращается. Здесь также работают кинологи. Большинство сотрудников находятся на улице и прилегающей территории», — передал корреспондент с места событий.

Ведущий телеканала отметил, что «вполне возможно, что из студии придется эвакуироваться, но мы не прерываем эфир».

Это уже не первый случай, когда сообщалось о минировании офиса «112. Украина». Однако, ранее взрывное устройство обнаружено не было.