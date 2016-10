Хакеры Anonymous отключили почту правительства Эквадора

Хакеры группы Anonymous блокировали работу электронной почты правительства Эквадора. Как сообщается в Twitter организации, таким образом они отомстили за отключение интернета основателю и главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Отключите интернет — мы отключим ваши линии связи», — говорится в Twitter Anonymous. В доказательство к посту прикреплен скриншот, на котором видно, что почта эквадорского правительства не работает.

Tango Down! | TARGET: https://t.co/eoIgbsmq1m | #Wikileaks | Shut Down The Internet; We'll Shut Down Your Communications! | pic.twitter.com/pSGB3pTu4g