Хакеры Anonymous отключили почту правительства Эквадора

Хакеры группы Anonymous блокировали работу электронной почты правительства Эквадора. Как сообщается в Twitter организации, таким образом они отомстили за отключение интернета основателю и главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Отключите интернет — мы отключим ваши линии связи», — говорится в Twitter Anonymous. В доказательство к посту прикреплен скриншот, на котором видно, что почта эквадорского правительства не работает.

17 октября стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лишился доступа в интернет.

19 октября власти Эквадора подтвердили, что это они приняли решение о частичном ограничении доступа в интернет Ассанжу.