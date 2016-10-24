Главу Общества защиты прав потребителей объявили в розыск

Председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков опубликовал документ, согласно которому его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о сокрытии описанного имущества на сумму 1300 рублей. Об этом пишет РБК.

Постановление об объявлении Аншакова в розыск за сокрытие описанного имущества (часть 1 статья 312 УК РФ) вынес старший дознаватель ОСП по ЦАО №1 УФССП России по Москве Голошев С.А. 11 августа 2016 года. При этом, глава ОЗПП узнал об этом лишь 24 октября. Аншаков заявляет, что постоянно проживает по адресу своей регистрации, и не менял места своей работы, известное сотрудникам правоохранительным органам.

Ранее Хамовнический отдел судебных приставов управления ФССП по Москве возбудил исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «Городское бюро товарных экспертиз», где Аншаков является гендиректором. Выплата задолженности в размере 105 тысяч рублей предполагается в пользу физического лица. В рамках этого дела судебные приставы наложили арест на 15 единиц оргтехники, принадлежащей бюро. В ходе проверки приставы не досчитались три единицы.

Аншаков утверждает, что описанное приставами имущество было лишь перевезено в другой офис в связи с переездом одного из подразделений бюро и об этом также было известно работникам суда.

Адвокат Аншакова Роза Баршина намерена обжаловать постановление Голошева в судебном порядке, а также добиться прекращения уголовного дела, сроки проведения дознания по которому уже истекли.