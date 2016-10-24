Военные объекты РФ получили новейшую защиту от хакеров

Представитель Объединенной приборостроительной корпорацией (ОПК) сообщил об успешном завершении двухлетнего тестового периода испытаний системы антихакерской защиты объектов Минобороны РФ. В ближайшее время планируется расширение системы. Об этом пишет ТАСС.

«Тестовая эксплуатация системы велась больше двух лет. За это время она была значительно доработана и усилена. Сейчас база данных системы насчитывает несколько десятков тысяч сигнатур вредоносного трафика и постоянно пополняется. Благодаря этому система мгновенно распознает угрозу и сообщает о ней оператору», — цитирует агентство источник в ОПК.

Отмечается также, что новейшая система в режиме онлайн способна не только обнаруживать хакерские атаки, оценивать их критичный уровень и предпринимать меры противодействия, но и отслеживать точку кибер-вторжения.

Защитная система работает уже более чем на 500 военных объектах, включая Национальный центр управления обороной России. Предполагается также выпустить программно-аппаратные комплексы, рассчитанные для работы на мобильных узлах связи.