Пентагон обеспокоился возможностью российской армии глушить GPS

Министр армии США Эрик Фэннинг заявил об успехах в повышении эффективности российских вооруженных сил за последнее время, передает РИА Новости.

По словам министра, в 2014 году на фоне разногласий с Россией по Украине Пентагон обнаружил, что российские вооруженные силы «неожиданно» улучшили целый ряд направлений своей деятельности. В частности, речь идет об усилении кибернетических возможностей российских вооруженных сил, о средствах глушения навигационной системы GPS и использовании беспилотников.

«Мы были сосредоточены на определенном типе боевых действий в последние 15 лет. Внезапно мы видим, что их [России] армия превратилась в институт, способный куда лучше обучаться, чем мы думали», — заявил Эрик Фэннинг.

Он добавил, что успех российских военных был столь неожиданным и очевидным для американских военных, что в результате в структуре Пентагона был создан офис по стремительному реагированию, занимающийся новыми технологиями потенциальных противников.

«Они следили за нами, изучали нас, внедряли улучшения. Наше решающее преимущество, которое, как нам представлялось, у нас было, оказалось не таким уж большим, как мы надеялись», — цитирует агентство слова министра.

Несмотря на это, Эрик Фэннинг не сомневаются в том, что США смогут обеспечить «уверенное сдерживание России».

Ранее руководитель министерства обороны США Эштон Картер заявил, что Россия действует в разрешении конфликтных ситуаций в небе над Сирией очень профессионально.