Гюльчехра Бобокулова признала вину в убийстве ребенка в Москве

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подсудимая по делу об убийстве четырехлетней девочки в Москве, признала себя виновной, передает ТАСС.

Гюльчехра Бобокулова обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, умышленном уничтожении чужого имущества и заведомо ложном сообщении о взрыве.

24 октября Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Бобокуловой по существу. В интервью агентству «Интерфакс» пресс-секретарь суда Ольга Лицарева сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме, на нем будут допрашивать потерпевших. Ранее суд установил, что Бобокулова причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 6,5 млн рублей.

«Бобокулова перевернула лампаду, причинив значительный ущерб в связи с начавшимся пожаром. В результате ее действий было уничтожено имущество потерпевших на общую сумму 5 млн рублей», — цитирует агентство слова представителя прокуратуры в Хорошевском суде. Кроме того, ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей обвиняемая нанесла владелице квартиры, которая сдавала ее родителям погибшей девочки.

По версии следствия, 29 февраля 2016 года Бобокулова, дождавшись, пока родители девочки со старшим ребенком покинут квартиру, убила девочку, подожгла помещение и покинула место происшествия. Она была задержана около станции метро «Октябрьское поле», где с головой девочки в руках выкрикивала «Аллах акбар». Будучи задержанной, она дала признательные показания. Известно, что на родине в Узбекистане Бобокулова неоднократно проходила лечение с диагнозом шизофрения.