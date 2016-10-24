Савченко назвала Верховную Раду болотом

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала украинский парламент похожим не на поле боя, а скорее на болото. Такое мнение бывшая летчица высказала в интервью эстонскому телеканалу ETV+.

По словам Савченко, в Раде «не с кем драться», и это большой недостаток, поскольку в драке «ты хотя бы получаешь сопротивление, ощущаешь какую-то силу противника и ощущаешь силу в себе».

В нынешнем же парламенте Украины, по словам депутата, «трепыхаться бесполезно», поскольку, попав в болото, «чем больше ты его месишь, тем больше вязнешь».

Таким образом Савченко ответила на вопрос журналиста о том, видит ли она сходство между баталиями в Верховной Раде и на поле боя.

Кроме того, депутат назвала главное, с ее точки зрения, отличие Украины от Запада: люди уважают закон, который «един для всех».