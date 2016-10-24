Установлена первая плита автомобильной части Керченского моста

На острове Тузла строители установили первую плиту автомобильной части Керченского моста, который соединит Крым с материковой частью России. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста. В будущем на ее поверхность будет уложено дорожное покрытие», — отмечается в сообщении.

По информации начальника участка Виталия Дунайцева, автомобильная часть Крымского моста включает две проезжие части, на каждой из которых будет по две полосы для движения транспорта. В первую очередь будет забетонирован участок в направлении Керчи. После этого строители приступят к обустройству участка для автомобилей, движущихся во встречном направлении.

Инфоцентр также приводит слова замначальника Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова, который отмечает, что участок на острове Тузла является передовым, так как были фактически отработаны технические решения, заложенные проектировщиками, «перенесены с бумаги в реальные условия строительства».

18 октября неблагоприятные погодные условия — шторм и сильный ветер — вынудили строителей приостановить работы по возведению моста через Керченский пролив.