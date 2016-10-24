Китай анонсировал запуск на Луну двух возвращаемых аппаратов

КНР запустит к спутнику Земли возвращаемый аппарат уже в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель китайского национального проекта освоения Луны.

По планам китайских инженеров, зонд «Чанъэ-5» должен взять образцы лунного грунта и доставить их на Землю для исследований. Следующий зонд «Чанъэ-5» отправится на Луну уже в 2018 году. При этом он будет впервые в истории посажен на обратной стороне естественного спутника Земли.

Первый искусственный аппарат КНР запустила на Луну в 2007 году. В 2013-м на спутник Земли был посажен китайский луноход. В 2014-м Китай впервые запустил к Луне возвращаемый космический аппарат.

В августе Северная Корея заявила о начале создания собственной пилотируемой лунной программы. В Пхеньяне надеются, что флаг Северной Кореи окажется на Луне уже в течение десяти лет.

В свою очередь, в «Роскосмосе» сообщали о готовности выделить почти 500 млн рублей за проведение «исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну». Ранее сообщалось, что Россия в рамках миссии «Луна-Глоб» планирует отправить на Луну спускаемый и орбитальный аппараты в 2019 году.