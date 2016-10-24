Консультант назвала наивными речи Клинтон о Путине

В опубликованной проектом WikiLeaks электронной переписке Джона Подесты (главы избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон) нашлось письмо от политического консультанта Мэнди Грюнвальд. По ее мнению, некоторые комментарии Клинтон в адрес президента РФ звучат наивно, передает РИА Новости.

Речь идет о высказываниях Клинтон в ходе ее частных выступлений перед топ-менеджерами инвестиционного банка Goldman Sachs после ухода с поста главы Госдепартамента США. Тексты этих выступлений также были недавно обнародованы WikiLeaks.

Так, летом 2013 года Клинтон ратовала за выстраивание более позитивных отношений с Россией и выражала надежду на то, что Владимир Путин мог бы занимать «менее оборонительную позицию по отношению к Вашингтону».

Политический консультант Грюнвальд просматривала тексты речей Клинтон до выступлений и отзывалась о них негативно, называя «довольно плохими», а комментарии в адрес Путина «наивно звучащими». «Это может вызвать целый ряд проблем», — резюмировала Грюнвальд.

Сегодня, 24 октября, стало известно о публикации очередной, уже 17-й по счету части переписки Джона Подесты. Вместе с ней в общей сложности обнародованы уже свыше 30 тысяч писем.