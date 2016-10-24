Минкомсвязи к концу года закроет пункты коллективного доступа в интернет

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил, что пункты коллективного доступа в интернет в населенных пунктах численностью более 50 тысяч жителей до конца 2016 года прекратят работу. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Если не хватает денег, есть определенная очередность: приоритет номер один — это таксофоны, приоритет номер два — это строительство оптики, приоритет номер три — это пункты коллективного доступа. В связи с тем, что это сокращение фактически есть, к сожалению, они просто прекратят свою работу», — объяснил министр.

Никифоров отметил, что в последние годы трафик в пунктах коллективного доступа в интернет в последние годы постоянно сокращался. Он предположил, что их актуальность была утрачена в связи с массовым распространением компьютеров и телефонов с доступом в интернет.

«Так что просто изменился сильно мир, поэтому, к сожалению, в этих условиях ограничения финансирования пункты коллективного доступа будут сворачиваться», — сообщил глава Минкомсвязи.

Агентство сообщает, что, по состоянию на октябрь 2016 года, в России действуют около 21 тысячи пунктов доступа. Около 15 тысяч из них размещены в отделениях «Почты России». Услуги доступа в них предоставляет «Ростелеком».