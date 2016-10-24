Эксперт Николай Петров: Должность Хинштейна в Росгвардии может быть синекурой

Должность советника руководителя Росгвардии, которую занял экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, вполне может быть синекурой. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ.

«Не думаю, что по поводу этого назначения можно многое сказать, учитывая отсутствие заявлений со стороны самого Хинштейна.

Ну, можно напомнить, что Хиншейн всегда занимался коррупцией и силовиками, правоохранителями в целом; что он в конфликте между Следственным комитетом и прокуратурой занимал активную позицию; и что он не смог пройти в Государственную Думу, не был избран депутатом на очередной срок. То есть он искал себе применение, был в партийном аппарате – и вот сейчас, очевидно, нашел себе более спокойное место. А как он там себя будет вести – тут надо подождать, чтобы говорить, пока он начнет делать какие-то заявления.

Я думаю, что эта должность может быть отчасти синекурой, то есть каким-то местом, где он будет просто выжидать, пока не появится более интересное для него предложение. Это может быть и не так, но пока, поскольку сама эта позиция до его прихода в Росгвардию, как я понимаю, еще не существовала или не была заметной, трудно сказать, насколько это реальная работа», – считает Николай Петров.

О том, что бывший парламентарий, советник секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назначен советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова, сообщила 24 октября газета «Коммерсантъ». По ее данным, Хинштейн будет заниматься созданием положительного имиджа новой структуры, а также заниматься вопросами нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Хинштейн отказался дать комментарий изданию.